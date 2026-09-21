Milli takım kaptanından şoke eden itiraf: “Sahte Kovid-19 aşı sertifikası aldım”
İsviçre Milli Futbol Takımı kaptanı Granit Xhaka, 2022 yılında sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığını itiraf etti. Hakkında adli soruşturma başlatılan yıldız futbolcu, UEFA Uluslar Ligi maçları aday kadrosundan çıkarıldı.
Sunderland forması giyen 33 yaşındaki Xhaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gerçeği kamuoyuyla paylaştı.
Blick gazetesinin haberine göre futbolcu, "Kovid-19 aşısı konusunda şahsen çok kararsızdım ve o zamanlar ciddi endişelerim vardı. Aşıya karşı derin bir güvensizlik duyuyordum, korku ve belirsizlikle boğuşuyordum. Bu çalkantılı duygusal durumda, açık sorularımı uygun kanallar aracılığıyla açıklığa kavuşturmak yerine aşı sertifikası aldım. Bugün bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu açıkça görüyorum. Bir hataydı. Özür dilerim." ifadelerini kullandı.
XHAKA SORUMLULUĞU ÜSTLENDİ
Aldığı kararın sorumluluğunu üstlendiğini belirten deneyimli orta saha oyuncusu, konunun araştırılması için elinden gelen her şeyi yapacağını ve ilgili makamlarla tam işbirliği içinde olacağını kaydetti.
MİLLİ TAKIM KAMPINA KATILAMAYACAK
Gelişmenin ardından İsviçre Futbol Federasyonu (SFV) harekete geçti. Federasyon yaptığı açıklamada Xhaka'nın yaklaşan milli takım antrenman kampına katılmayacağını duyurdu.
Açıklamada, "Granit Xhaka, milli takımının kampına katılmayacak. Bu karar, Xhaka ile İsviçre Futbol Federasyonu arasında yapılan bir görüşmede karşılıklı anlaşma ile alındı." ifadesine yer verildi.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan SFV Başkanı Peter Knabel ise, "Xhaka, dün gece bize durumu bildirdi ve konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağını ve sorumluluk alacağını belirtti." dedi. Knabel sözlerini şöyle sürdürdü: "Granit'in bu adımı atmasını ve bu konuya tam olarak açıklık getirme isteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim için öncelik şu anda durumu yatıştırmak ve tamamen takıma ve yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçlarına odaklanmaktır. Bu uluslararası maç dönemi sona erdikten sonra Granit ile birlikte durumu yeniden değerlendireceğiz ve sonraki adımları görüşeceğiz."
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Olayın geçmişine bakıldığında, futbolcunun 2022 yılının ocak ve kasım aylarında aşılandığına dair sertifika aldığı ortaya çıkmıştı. Luzern Savcılığı da bu sertifikaların gerçeğe aykırı düzenlenmiş olabileceği şüphesiyle bir inceleme başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, Xhaka'nın aşı olmadan doktorundan sertifika aldığı, doktorunun da sahte sertifika düzenlemekten dolayı ayrı bir soruşturma altında bulunduğu bildirilmişti.
ADAY KADRODAN ÇIKARILDI
Hakkında sahte koronavirüs sertifikası iddiasıyla adli soruşturma açılan Xhaka, bu gelişmelerin ardından UEFA Uluslar Ligi maçları aday kadrosundan çıkarıldı. İsviçre Milli Takımı, Kuzey Makedonya ve İskoçya ile oynayacağı Uluslar Ligi maçlarının hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.