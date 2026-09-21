Milli takım kaptanından şoke eden itiraf: “Sahte Kovid-19 aşı sertifikası aldım”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan SFV Başkanı Peter Knabel ise, "Xhaka, dün gece bize durumu bildirdi ve konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağını ve sorumluluk alacağını belirtti." dedi. Knabel sözlerini şöyle sürdürdü: "Granit'in bu adımı atmasını ve bu konuya tam olarak açıklık getirme isteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim için öncelik şu anda durumu yatıştırmak ve tamamen takıma ve yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçlarına odaklanmaktır. Bu uluslararası maç dönemi sona erdikten sonra Granit ile birlikte durumu yeniden değerlendireceğiz ve sonraki adımları görüşeceğiz."