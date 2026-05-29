Milli Takım teknik diretktörü Vincenzo Montella, Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığıyla ilgili konuştu: "Hiçbir şekilde oynatmayacağım..."

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası öncesinde A Milli Takım hazırlıklarına İstanbul'da başladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası öncesinde A Spor'da soruları yanıtladı.

Hedeflerini ve üzerlerindeki baskıyı değerlendiren Montella şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz öncelikle her zaman yaptığımız gibi adım adım ilerlememek ve gruptan çıkmak. Gruptan çıktıktan sonra maçlar teke düşüyor ve sonrasında adım adım ilerleyerek en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Baskı olması çok normal. Milli takım hocasıysanız baskı her zaman vardır. Milli takımda bir kulübü değil, bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. En iyi performansı sergilemeniz gerekiyor ve elimizden geleni yapacağız."

"ÖNGÖRÜLEMEZ BİR GRUBA SAHİBİZ"

Grup etabındaki rakipleri tek tek analiz eden tecrübeli teknik adam, zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini belirtti.

Montella'nın rakipler hakkındaki değerlendirmeleri şu şekilde:

"Avustralya yedinci kez Dünya Kupası'na katılıyor. Alışıklar, bu yüzden biraz daha avantajlı gibi duruyorlar. Çok daha kompakt ve disiplinli bir takımlar. Paraguay'a baktığınızda ise elemelerde güçlü takımlarla oynadılar. Brezilya, Arjantin gibi. Her zaman böyle takımlarla oynamak zordur. ABD çok iyi bir takıma sahip. Onlar da ev sahibi. En iyisini yapmaya çalışacaklar. Hayal kurmak istiyoruz ancak bilinçli davranmamız gerekiyor en iyi performansımızı göstermek için. Öngörülemez bir gruba sahibiz. Biz her zaman sahaya çıktığımızda en iyisini göstermemiz gerekiyor. Bazen hep birlikte savunma ve hücum yapmamız gereken anlar olacak. Kosova maçına benzer bir maç olacak Avustralya maçı. Sabırlı olmamız gerekiyor. Futbolcularımızı hazırlamak benim elimde. Elimizden geleni her şeyi yapacağız."

MONTELLA'DAN GELECEĞİYLE İLGİLİ YANIT

Milli takımdaki geleceği ve sözleşmesine değinen İtalyan çalıştırıcı, tek odak noktasının turnuva başarısı olduğunu vurguladı.

Montella geleceğiyle ilgili olarak, "Aslında sözleşme yenilediğimde Dünya Kupası hayalini kurmuştuk. Türkiye çok uzun süre uzak kalmıştı turnuvadan ve sonunda başardık, mutlu olduk. Benim açıkçası tek düşüncem milli takımın başarısı. Milli takımda olmak inanılmaz gurur ve mutluluk verici." dedi.

KADRO SEÇİMİNDE BÜYÜK SORUMLULUK: "ZOR BİR GÜN OLACAK"

Turnuvaya götürülecek 23 kişilik nihai kadroyu belirleme sürecinin sancılı geçeceğini itiraf eden Montella, oyuncu seçimindeki kriterlerini anlattı.

Kadro kararına ilişkin konuşan Montella şu ifadeleri kullandı:

"Aslında kadromuza birkaç kişiyi daha ekleyebilirdik hak eden. Değerlendirme yaparken bazı futbolcuların antrenmana yetişme tarihini düşündüğümüzde 22'sinde, 28'inde gelenler oldu. Bugün tam kadro olacağız ve antrenmanlarımızı ona göre planladık. Sona geldiğimizde 23 kişilik bir kadro olacak. Taktiksel olarak çalıştığımızda da antrenmanlarda bazı isimler dışarıda kalabiliyor. Bütün seçenekleri değerlendirmek gerekiyor. Farklı pozisyonlarda oynayan oyuncuları tercih etmek, hem saha içinde hem saha dışındaki tutumu en iyi şekilde temsil eden oyuncuları ödüllendirmeniz lazım. Bu tarz turnuvalarda neler olabileceğini öngöremezsiniz. Açıklamamız gereken gün belki birkaç futbolcumuzu üzmüş olacağız. Milli takımımıza fayda sağlayacağını düşündüğüm kişiler bizimle gelecek. Zor bir gün olacak. Çok büyük sorumluluk. Bu işimizin bir parçası."

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SAKATLIĞINDA SON DURUM

Sakatlığı nedeniyle panik yaratan Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, oyuncunun durumunu riske atmayacaklarını belirtti.

Montella, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili planını şu sözlerle aktardı:

"Kerem bizim için çok önemli bir futbolcu. Çok etkili baskı yapan ve takımı baskıya kaldırabilen bir futbolcu, üstüne gol de atabilen bir futbolcu. Dünya Kupası'nın onsuz geçirmek benim kafamda yok. O gün çok büyük bir korku yaşadık. Çok şükür durumunda ciddi bir durum yok. Koşmaya başladı ve risk almadan acele etmemesini söyledim. Geri dönüşünü de adım adım yapıyoruz. Risk almayacağım ayın 1'indeki maçta. Hiçbir şekilde oynatmayacağım. 6 Haziran'daki maçta da belki biraz süre verebilirim ama daha karar vermiş değilim. Takımımızın çok önemli bir parçası. Risk almadan süreci yöneteceğiz."