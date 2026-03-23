Milli takımda sakatlık şoku! O isim aday kadrodan çıkarıldı

Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı

Toygu Ökçün
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları aday kadrosuna çağrılan Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncunun son maçta arka adalesinden sakatlık yaşadığı belirtilerek kadrodan çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Danimarka'da yapılan tetkik ve muayene raporlarının A Milli Takım sağlık heyeti tarafından incelendiğinin de altı çizilerek şu ifadeler kullanıldı:

"A Milli Takım sağlık heyeti, sakatlığın kamp sürecinde iyileşmeyeceğini belirledi. Teknik heyetin kararı ile futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu."

Aral Şimşir de ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sakatlığı sebebiyle milli takım kampına katılamayacağını açıklayarak, şunları kaydetti:

"ODAĞIM, DAHA GÜÇLÜ DÖNMEK"

"Ülkemi temsil etmek benim için her zaman büyük onur ve asla hafife almadığım bir şey. Bu yüzden bu an benim için daha zor. Ancak şu an tüm odağım doğru şekilde iyileşmek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek. En kısa sürede, tamamen hazır ve iyi halimle sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. Destekleriniz için teşekkür ederim."

