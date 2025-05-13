Milli Takım'da yeni kaptan belli oldu: İlk maç ne zaman?

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin geniş kadrosunda yer almadı. Erdem'in yokluğunda, takımın yeni kaptanı belli oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Milli Takım'da yeni kaptan belli oldu: İlk maç ne zaman?
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Eczacıbaşı Dynavit'in deneyimli liberosu Simge Aköz, 2025 Milletler Ligi süresince Filenin Sultanları'na kaptanlık edecek.

Voleybolda Sultanlar Ligi sezonunun tamamlanmasının ardından gözler, uluslararası arenada başarı hedefleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı’na çevrildi. Türkiye, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nde üç haftalık etapta mücadele edecek:

4-8 Haziran 2025: Çin
18-22 Haziran 2025: İstanbul
9-13 Temmuz 2025: Hollanda
Kadroda yer almayan kaptan Eda Erdem’in ise Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda milli takım formasını giymesi bekleniyor.

Geniş Kadro:
Pasör: Cansu, Dilay, Elif, Buse, Sıla
Pasör Çaprazı: Vargas, Alexia, Tutku, Defne, Ebrar
Smaçör: Hande, Derya, İlkin, Ayşe, Melisa, Meliha, Yaprak, Saliha
Orta Oyuncu: Zehra, Aslı, Berka, Ayçin, Sinead, Bahar, Yasemin, Deniz
Libero: Gizem, Simge, Eylül, Ayça

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