Milli Takım'da yeni kaptan belli oldu: İlk maç ne zaman?

Eczacıbaşı Dynavit'in deneyimli liberosu Simge Aköz, 2025 Milletler Ligi süresince Filenin Sultanları'na kaptanlık edecek.

Voleybolda Sultanlar Ligi sezonunun tamamlanmasının ardından gözler, uluslararası arenada başarı hedefleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı’na çevrildi. Türkiye, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nde üç haftalık etapta mücadele edecek:

4-8 Haziran 2025: Çin

18-22 Haziran 2025: İstanbul

9-13 Temmuz 2025: Hollanda

Kadroda yer almayan kaptan Eda Erdem’in ise Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda milli takım formasını giymesi bekleniyor.

Geniş Kadro:

Pasör: Cansu, Dilay, Elif, Buse, Sıla

Pasör Çaprazı: Vargas, Alexia, Tutku, Defne, Ebrar

Smaçör: Hande, Derya, İlkin, Ayşe, Melisa, Meliha, Yaprak, Saliha

Orta Oyuncu: Zehra, Aslı, Berka, Ayçin, Sinead, Bahar, Yasemin, Deniz

Libero: Gizem, Simge, Eylül, Ayça