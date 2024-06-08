Milli Takımımız yeniden Avrupa Şampiyonu!

EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası'nda İspanya'yı mağlup eden milliler tarihinde üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Milli Takımımız yeniden Avrupa Şampiyonu!
Editör: Yağmur Biçen

Milli takımımız final maçında İspanya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı ve başarılarına bir yenisini daha ekledi.

ARALIKSIZ 3.KEZ ŞAMPİYON

Türkiye, 2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında kupayı müzesine götürdü. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, ilk kez 2017 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından organize edildi. Şampiyonluk maçına Beşiktaş'ın stadında çıkan Milliler, finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

MİLLİ TAKIMIMIZDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR:


Ay-yıldızlı ekibin 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan oyuncular şunlar: Bülent Çetin, Erdi Arslan, Furkan Arslan, Alican Kuruyamaç, Emin Tiryaki, Fuat Taştan, Şeyhmus Erdinç, Muhammet Yeğen, Fatih Şentürk, Serkan Dereli, Kemal Güleş, Barış Telli, Ömer Güleryüz, Rahmi Özcan, Savaş Kaya

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ampute Milli Takımı # spor # Avrupa Şampiyonası
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