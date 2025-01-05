Milli Takımın eski kalecisi Yılmaz Urul vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın eski kalecilerinden Yılmaz Urul’un 82 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Milli Takımın eski kalecisi Yılmaz Urul vefat etti
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TFF’nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski kalecisi Yılmaz Urul'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Yılmaz Urul, kariyerinde 4 kez U18, 2 kez U21 ve 4 kez A Milli olmak üzere toplam 10 kez Ay-Yıldızlı formayı gururla taşımıştır. Futbol kariyerinin büyük bir bölümünü İstanbulspor’da geçiren Urul, ayrıca Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu’nda da forma giymiştir.

Merhumun cenazesi, 5 Ocak 2024 Cuma günü (bugün) Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eski Topkapı Mezarlığı'nda defnedilecektir.

Yılmaz Urul’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta İstanbulspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

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