Milli Takım’ın Macaristan maçı için biletler satışta! İşte fiyatlar

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında 20 Mart Perşembe günü Macaristan’ı konuk edecek. Rams Park’ta oynanacak kritik karşılaşmanın bilet satışları başladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Milli Takım’ın Macaristan maçı için biletler satışta! İşte fiyatlar
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, futbolseverler biletlerini www.passo.com.tr adresi ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden temin edebilecek.

Bilet fiyatları belli oldu
Karşılaşmanın bilet fiyatları kategori bazında şu şekilde belirlendi:

Kategori 1: 2.750 TL
Kategori 2: 2.000 TL
Kategori 3: 1.750 TL
Kategori 4: 1.500 TL
Kategori 5: 1.250 TL
Kategori 6: 1.000 TL

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