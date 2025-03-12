Milli Takım’ın Macaristan maçı için biletler satışta! İşte fiyatlar

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, futbolseverler biletlerini www.passo.com.tr adresi ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden temin edebilecek.

Bilet fiyatları belli oldu

Karşılaşmanın bilet fiyatları kategori bazında şu şekilde belirlendi:

Kategori 1: 2.750 TL

Kategori 2: 2.000 TL

Kategori 3: 1.750 TL

Kategori 4: 1.500 TL

Kategori 5: 1.250 TL

Kategori 6: 1.000 TL