Milli Takım’ın Macaristan maçı için biletler satışta! İşte fiyatlar
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında 20 Mart Perşembe günü Macaristan’ı konuk edecek. Rams Park’ta oynanacak kritik karşılaşmanın bilet satışları başladı.
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, futbolseverler biletlerini www.passo.com.tr adresi ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden temin edebilecek.
Bilet fiyatları belli oldu
Karşılaşmanın bilet fiyatları kategori bazında şu şekilde belirlendi:
Kategori 1: 2.750 TL
Kategori 2: 2.000 TL
Kategori 3: 1.750 TL
Kategori 4: 1.500 TL
Kategori 5: 1.250 TL
Kategori 6: 1.000 TL