Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya, milli tekvandocu Nur Tatar Askari'nin kariyerini sürdüreceğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sporu bırakma kararı alan milli tekvandocu Nur Tatar Askari'nin geri döndüğünü belirtti.

Hamza Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Efsane şampiyon geri döndü. Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli tekvandocumuz Nur Tatar Askari, spor hayatına kaldığı yerden devam ediyor. 20 yıl önce küçük bir kızın Van'da başlayan serüveni inşallah 2020 yılında Tokyo'da altın madalya ile taçlanacak."

Nur Tatar Askari, haziran ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yaşadığım sıkıntı ve problemlerden ötürü tekvando hayatımı sonlandırdım" ifadesiyle kariyerini noktaladığını açıklamıştı.



Peki ne olmuştu?

Dünya şampiyonu milli tekvandocu Nur Tatar Askari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 yıldır tekvandoyla ilgilendiğini belirterek, "Bugüne kadar birçok problemle savaştık. Düştük, kalktık, büyüdük ama küçüldük. Ben elimden geleni fazlasıyla yaptığıma inanıyorum. Umuyorum, Türkiye'ye tekvandoyu hem tanıtıp hem de sevdirmişimdir. Yaşadığım sıkıntı ve problemlerden ötürü tekvando hayatımı sonlandırdım." ifadelerini kullanmışdı.

