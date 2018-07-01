banner982
İyi Parti’de ‘milliyetçilik’ tartışması
İyi Parti’de ‘milliyetçilik’ tartışması
Almanya'da sığınmacı krizi devam ediyor
Almanya'da sığınmacı krizi devam ediyor
Liselere tercih süreci başladı
Liselere tercih süreci başladı
'Mısır’la işbirliği önemli'
'Mısır’la işbirliği önemli'

Milli tekvandocu Nur Tatar Askari sporu bıraktı

Dünya şampiyonu milli tekvandocu Nur Tatar Askari, aktif spor yaşamını sonlandırdığını duyurdu.

Milli tekvandocu Nur Tatar Askari sporu bıraktı

Dünya şampiyonu milli tekvandocu Nur Tatar Askari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 yıldır tekvandoyla ilgilendiğini belirterek, "Bugüne kadar birçok problemle savaştık. Düştük, kalktık, büyüdük ama küçüldük. Ben elimden geleni fazlasıyla yaptığıma inanıyorum. Umuyorum, Türkiye'ye tekvandoyu hem tanıtıp hem de sevdirmişimdir. Yaşadığım sıkıntı ve problemlerden ötürü tekvando hayatımı sonlandırdım." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar yanında olanlara da teşekkür eden 25 yaşındaki milli sporcu, "Hayallerim ve hedeflerimden ayıranlara çok büyük ahdım var. Bilsinler ki mazlumun ahı çıkar." mesajını paylaştı.
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Servet Tazegül de daha önce spora ara verdiğini duyurmuştu.

Etiketler; #tekvando #Nur Tatar Askari
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.