Milli tekvandocular Kazakistan Açık'ta 14 madalya kazandı

Türkiye, Kazakistan Açık Tekvando Turnuvası'nda elde ettiği sonuçlarla büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na puan veren organizasyonda mücadele eden milli sporcular; 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı.

Tatamide gösterdikleri performansla madalyaları toplayan milliler, genel klasmanda da rakiplerini geride bıraktı. Organizasyon boyunca toplanan bu 14 madalya, Türkiye'nin turnuvada hem kadınlar hem de erkekler kategorilerinde ilk sırayı almasını sağladı.

İŞTE KÜRSÜYE ÇIKAN MİLLİ SPORCULARIMIZ

Turnuvada Türkiye'yi temsil ederek madalya kazanan milli sporcuların sıkletleri ve elde ettikleri dereceler ise şu şekilde gerçekleşti:

Altın madalya sevinci yaşatan sporcular; 54 kiloda Kaan Yeladı, 58 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu, 49 kiloda Emine Gögebakan, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve +73 kiloda Zehra Begüm Kavukcuoğlu oldu.

Organizasyonda 73 kiloda mücadele eden Ceren Çetinel, gümüş madalya alarak kürsünün ikinci basamağına çıktı.

Bronz madalya kazanarak organizasyonu tamamlayan isimler ise sırasıyla; 67 kiloda Işıl Zafer, +73 kiloda Nafia Kuş Aydın, 74 kiloda Berkay Erer, yine 74 kiloda Mehmet Kani Polat, +87 kiloda Hüseyin Berat Demircioğlu, 80 kiloda Yiğithan Kılıç, 46 kiloda Zehra Gürbüz ve 62 kiloda Hatice Pınar Yiğitalp olarak kayıtlara geçti.