Milli yıldızdan 22 sayı, 7 ribaund: Alperen geceye damga vurdu

NBA'de normal sezon heyecanı sürerken, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün etkili oyunuyla Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'ı mağlup etmeyi başardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Milli yıldızdan 22 sayı, 7 ribaund: Alperen geceye damga vurdu
Yayınlanma:

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 4 karşılaşmayla devam etti. Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, kendi evinde Los Angeles Clippers ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 102-95'lik skorla kazanan Rockets, bu sonuçla sezonun 33. galibiyetine uzandı. Parkede 34 dakika kalan Alperen Şengün, maçı 22 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle tamamladı. Houston ekibinde Kevin Durant 26 sayı ve 6 ribaund ile galibiyette önemli rol oynadı. Ligdeki 28. yenilgisini alan Clippers'ta ise Kawhi Leonard 24 sayı, John Collins 17 sayı kaydetti.

INDİANA UZATMALARDA GÜLDÜ

Gecenin bir diğer önemli maçında Indiana Pacers, Madison Square Garden'da New York Knicks'e konuk oldu. Normal süresi eşitlikle biten ve uzatmaya giden mücadeleyi Indiana Pacers 137-134 kazandı. Sezonun 14. galibiyetini elde eden Indiana'da Pascal Siakam 30 sayıyla öne çıkarken, Andrew Nembhard 24 sayı ve 10 asistle "double double" yaptı. New York Knicks bu sonuçla 20. yenilgisini alırken, Jalen Brunson'ın 40 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

GECENİN SONUÇLARI

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle gerçekleşti:

New York Knicks: 134 - Indiana Pacers: 137

Houston Rockets: 102 - Los Angeles Clippers: 95

Phoenix Suns: 120 - Dallas Mavericks: 111

Los Angeles Lakers: 108 - San Antonio Spurs: 136

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: ''Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim''Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: ''Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim''Gündem
Diyarbakır merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 22 tutuklamaDiyarbakır merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 22 tutuklamaGündem
nba alperen şengün basketbol maç sonucu
Günün Manşetleri
Sahte kimlikle kredi çeken çete çökertildi
Diyarbakır merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
İstanbul'da 'huzur'' operasyonu
İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
DEM Parti heyeti Erdoğan’ı ziyaret edecek
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet talebi
Özarslan’ın Ak Parti’ye geçişi 'rafa kaldırıldı'
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması!
Tapu müdürü ve uzman gözaltında
İstanbul dahil 14 ilde operasyon
Çok Okunanlar
Kar, sağanak ve fırtına geliyor! Kar, sağanak ve fırtına geliyor!
11 Şubat 2026 altın fiyatları 11 Şubat 2026 altın fiyatları
Gazete manşetleri 11 Şubat Çarşamba Gazete manşetleri 11 Şubat Çarşamba
Benzine zam geliyor! Benzine zam geliyor!
Poyraz Karayel’in Sefer’inden acı haber! Poyraz Karayel’in Sefer’inden acı haber!