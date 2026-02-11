Milli yıldızdan 22 sayı, 7 ribaund: Alperen geceye damga vurdu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 4 karşılaşmayla devam etti. Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, kendi evinde Los Angeles Clippers ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 102-95'lik skorla kazanan Rockets, bu sonuçla sezonun 33. galibiyetine uzandı. Parkede 34 dakika kalan Alperen Şengün, maçı 22 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle tamamladı. Houston ekibinde Kevin Durant 26 sayı ve 6 ribaund ile galibiyette önemli rol oynadı. Ligdeki 28. yenilgisini alan Clippers'ta ise Kawhi Leonard 24 sayı, John Collins 17 sayı kaydetti.

INDİANA UZATMALARDA GÜLDÜ

Gecenin bir diğer önemli maçında Indiana Pacers, Madison Square Garden'da New York Knicks'e konuk oldu. Normal süresi eşitlikle biten ve uzatmaya giden mücadeleyi Indiana Pacers 137-134 kazandı. Sezonun 14. galibiyetini elde eden Indiana'da Pascal Siakam 30 sayıyla öne çıkarken, Andrew Nembhard 24 sayı ve 10 asistle "double double" yaptı. New York Knicks bu sonuçla 20. yenilgisini alırken, Jalen Brunson'ın 40 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

GECENİN SONUÇLARI

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle gerçekleşti:

New York Knicks: 134 - Indiana Pacers: 137

Houston Rockets: 102 - Los Angeles Clippers: 95

Phoenix Suns: 120 - Dallas Mavericks: 111

Los Angeles Lakers: 108 - San Antonio Spurs: 136