Milli yüzücü Defne Kurt tarih yazdı! 5. kez dünya şampiyonu oldu

İstanbul çıkışlı milli sporcu, şampiyonanın son gününde bir kez daha Türkiye’ye gurur yaşattı.

Milli yüzücü Defne Kurt, Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 100m sırtüstü S10 kategorisinde 1:06.95'lik derecesiyle bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

5 ALTIN MADALYA İLE REKOR

Defne Kurt, Singapur’daki dev organizasyonda altın madalya koleksiyonunu genişletti. Kurt, 1:06.95'lik derecesiyle bu organizasyondaki 5. altın madalyasını elde etti.

Milli yüzücü daha önce; 50m serbest stil, 100m kelebek, 200m bireysel karışık, 100m serbest stil yarışlarında altın madalyaya ulaşmış ve kırılması güç bir başarıya imza atmıştı.