Milli yüzücülere tam 23 madalya! Yunanistan'dan 23 madalya ile döndüler
Milli yüzücüler Yunanistan'da düzenlenen Comen Kupası'nda, erkeklerde ikinci, kadınlarda dördüncü, genel sıralamada da takım dördüncüsü olarak ülkemize 23 madalya getirdiler.
Yunanistan'ın Larissa kentinde gerçekleştirilen Comen Kupası, Türkiye Yüzme Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre sona erdi. Milli yüzücülerimiz organizasyonda tam 23 madalya kazandı.
Milli sporcular 13 ülkenin katıldığı organizasyonda, 7 altın, 10 gümüş, 6 bronz toplam 23 madalyayla erkeklerde ikinci, kadınlarda dördüncü, genel sıralamada ise takım dördüncüsü oldu.
Ayrıca Atlama Milli Takımı, 15-18 Haziran tarihlerinde Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen 25. International Diving Müsabakası'nda 8 altın, 2 gümüş, 6 bronz toplam 16 madalya kazandı.
Takım sıralamasında 3. olan milli takımda, milli sporcu Sude Köprülü, müsabakanın "En Başarılı Kadın Sporcusu" seçildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı