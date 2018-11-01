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Milliler Ampute Dünya Kupası yolunda hızla ilerliyor

Zafere giden yolda emin adımlarla ilerliyorlar. Sporda özlenen uluslararası başarıyı tekrar Türk milletine hediye etmek istiyorlar. Ampute milli takımının Dünya Kupası serüveni zaferlerle sürüyor. En son Amerika'yı 5-1 yenen milliler, grup aşamasını lider tamamladı. Şimdi çeyrek finale çıkma mücadelesinde rakip İrlanda...

Milliler Ampute Dünya Kupası yolunda hızla ilerliyor

Amerika'ya 5 gol attılar... Kenya ağlarına da 4 gol bıraktılar... Engelleri tek tek aşan Ampute Milli Takımı zafer sözünü yerine getirmek için mücadele ediyor...

Ampute milli takımı Meksika'daki Dünya Kupası'nda zaferden zafere koşuyor. Milli futbolcular yoğun tempoyla çalışmanın karşılığını alıyor.

Dünya Kupasına hızlı başlamıştı kahramanlar... Önce Kenya'yı 4-1 ardından Amerika'yı 5-1 yenen milliler, grupta hükmen mağlup ettliği Liberya'dan da 3 puan aldı. Ve grubunu lider tamamladı.

Şimdi son 16 turunda rakip İrlanda Cumhuriyeti... Bu yıl 15'incisi düzenlenen Dünya Kupası'nda parola şampiyonluk. Ay-yıldızlıların hedefi tıpkı Kenya ve Amerika gibi İrlanda'yı da devirmek. Milliler, turu geçerse çeyrek finalde Rusya-Kenya müsabakasının galibiyle eşleşecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Ampute #milli takım
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