Milliler Münih'e Zorunlu İniş Yaptı! A Milli Takım Tedbir Amaçlı Münih'e İndi

A Millî Takım kafilesini Cardiff’ten İstanbul’a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Vincenzo Montella’nın ağabeyi Emanuele Montella’nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı’na iniş yaptı.

TFF Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, Emanuele Montella’nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Millî Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrıldı. Millî Takım uçağının İstanbul Havalimanı’na varış saati kesinleştiğinde gerekli duyurunun yapılacağı kaydedildi.