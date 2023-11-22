Milliler Münih'e Zorunlu İniş Yaptı! A Milli Takım Tedbir Amaçlı Münih'e İndi

UEFA EURO 2024 Elemeleri'nin son haftasında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kalarak grubunu lider tamamlayan A Milli Takım, Türkiye dönüşünde Münih'e zorunlu iniş yaptı.

Milliler Münih'e Zorunlu İniş Yaptı! A Milli Takım Tedbir Amaçlı Münih'e İndi
Milliler Münih'e Zorunlu İniş Yaptı! A Milli Takım Tedbir Amaçlı Münih'e İndi

A Millî Takım kafilesini Cardiff’ten İstanbul’a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Vincenzo Montella’nın ağabeyi Emanuele Montella’nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı’na iniş yaptı.

TFF Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, Emanuele Montella’nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Millî Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrıldı. Millî Takım uçağının İstanbul Havalimanı’na varış saati kesinleştiğinde gerekli duyurunun yapılacağı kaydedildi.

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# a milli futbol takımı
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