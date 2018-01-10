Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası, Sırbistan'da başladı.
Başkent Belgrad'da organize edilen şampiyonada Türkiye, Hırvatistan, İspanya, Belçika, Sırbistan ve Meksika ile B Grubu'nda yer alıyor.
Milliler, şampiyonadaki ilk maçında Belçika'ya 8-3 mağlup oldu.
20 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 15.00'te Meksika ile karşı karşıya gelecek.
Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası, Sırbistan'da başladı.
Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası, Sırbistan'da başladı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.