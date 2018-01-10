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Milliler, şampiyonadaki ilk maçında Belçika'ya 8-3 yenildi

Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası, Sırbistan'da başladı.

Milliler, şampiyonadaki ilk maçında Belçika'ya 8-3 yenildi

Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası, Sırbistan'da başladı.

Başkent Belgrad'da organize edilen şampiyonada Türkiye, Hırvatistan, İspanya, Belçika, Sırbistan ve Meksika ile B Grubu'nda yer alıyor.

Milliler, şampiyonadaki ilk maçında Belçika'ya 8-3 mağlup oldu.

20 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 15.00'te Meksika ile karşı karşıya gelecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #20 Yaş Altı Erkek Milli Buz Hokeyi Takımı #Belçika #Buz Hokeyi #Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası
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