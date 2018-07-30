İtalya'da düzenlenen 15 ve 17 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye, 51 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Şampiyonoya 17 yaş altı kızlar kategorisinde üç altın madalya kazanan Dilara Narin damgasını vurdu.

İtalya'da düzenlenen 15 ve 17 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye rüzgarı esti. Büyük bir başarıya imza atan milliler toplam 51 madalya kazandı.Milano kentinde gerçekleştirilen şampiyonaya 22 ülkeden 331 sporcu katıldı.Ay-yıldızlı ekip, şampiyonada 16 erkek ve 16 kadın sporcuyla madalya mücadelesi verdi.Türkiye 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı aldığı başarılarla şampiyonun zirvesinde yer aldı. 558 puan toplayan kız milli takımı şampiyonun birincisi oldu. 17 yaş altı erkekler kategorisinde ise Türkiye 430 puanla üçüncü sırada yer aldı.15 yaş altı kızlar kategorisini 554 puanla birinci bitiren ay yıldızlı sporcular 15 yaş altı erkeklerde de yarışı 550 puanla ikinci sırada tamamladı.Şampiyonanın son gününde Dilara Narin peş peşe altın madalyaya uzandı. 17 yaş altı kızlar kategorisinde üç altın madalya kazanan Narin, şampiyonoya damga vurdu.Erkekler 17 yaş altında Türkiye'yi temsil eden Cebrail Acar ise artı 94 kiloda silkmede 178 kilo kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu.Şampiyonada 11 altın, 22 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplam 51 madalya toplayan milli sporcular, Türk halter tarihinin en çok madalya kazanan ekibi oldu.