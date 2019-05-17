Dünya Kupası'nda gençler kategorisinde mücadele eden Türkiye, paralimpik tenis tarihinde ilk kez bronz madalya kazandı.Kaynak: AA
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen Dünya Takım Kupası'nda, Türkiye'yi genç erkekler kategorisinde milli sporcular Emirhan Toper, Yunus Emre Arslan ve Cihan Çakmakçı temsil etti.
Hollanda'yı ve Brezilya'yı 2-1'lik skorla yenerek grup maçlarını lider tamamlayan Türkiye, yarı finalde Avustralya'ya 3-0 mağlup oldu. Milli tenisçiler, bronz madalya mücadelesinde Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.
Ay-yıldızlılar, bu sonuçla, paralimpik tenis tarihinde Dünya Kupası'nda ilk kez madalya kazandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.