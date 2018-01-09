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Millilerin rakibi Romanya

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı

Millilerin rakibi Romanya

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile 16 ve 18 Ocak'ta Antalya'da yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Romanya ile Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Emir Hotels bünyesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Teknik direktör Ahmet Ceyhan yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Arda Akbulut, Hakan Yeşil, İsmail Cem Kara, Yaser Yüce (Trabzonspor), Ersin Destanoğlu, Atamer Bilgin, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Akgün (Beşiktaş), Atakan Gündüz, Barışcan Işık Altunbaş, Mustafa Kaya (Altınordu), Işık Kaan Arslan, Süleyman Luş, Ali Yavuz Kol, Fırat Güllü (Galatasaray), Muhammet Emin Sarıkaya (Bursaspor), Batuhan Özdemir (Gençlerbirliği), Furkan Çetinkaya (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir)


Kaynak: AA
Etiketler; #romanya #futbol #aday kadro #17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı
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