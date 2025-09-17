Milyar euroluk devler! Şampiyonlar Ligi’nde en değerli takımlar belli oldu

2025/26 sezonu Şampiyonlar Ligi heyecanı başlarken, sahne alacak takımların kadro değerleri de futbolseverlerin gündeminde. Transfermarkt verilerine göre turnuvada 7 kulübün kadro değeri 1 milyar euroyu aşmış durumda.

Milyar euroluk devler! Şampiyonlar Ligi'nde en değerli takımlar belli oldu

 Transfermarkt verilerine göre en değerli takımlar listesinde İngiltere Premier Lig ekipleri zirvede yer alırken, İspanya ve Fransa’dan da dev kulüpler listeye girmeyi başardı.



GALATASARAY 24. SIRADA

Turnuvadaki Türk temsilcisi Galatasaray’ın kadro değeri 296,73 milyon euro olarak açıklandı. Sarı-kırmızılılar bu rakamla 24. sırada yer alıyor. Galatasaray’ın bu haftaki rakibi Eintracht Frankfurt’un kadro değeri ise 324,90 milyon euro. Alman ekibi, bu değerle Galatasaray’ın bir basamak üzerinde 23. sırada bulunuyor.

İşte takımlar ve kadro değerleri:



KAIRAT ALMATY

13 milyon euro



KARABAĞ

24 milyon euro



PAFOS

25 milyon euro



FK BODO/GLIMT

61 milyon euro



KOPENHAG

75 milyon euro



UNION SAINT - GILLOISE

76 milyon euro



SLAVIA PRAG

103 milyon euro



OLYMPIAKOS

112 milyon euro



CLUB BRUGGE

171 milyon euro



AJAX

188 milyon euro



PSV

250 milyon euro



VILLARREAL

256 milyon euro



GALATASARAY

297 milyon euro



EINTRACHT FRANKFURT

325 milyon euro



MONACO

331 milyon euro



BENFICA

336 milyon euro



ATHLETIC BILBAO

381 milyon euro



BAYER LEVERKUSEN

390 milyon euro



OLYMPIQUE MARSİLYA

394 milyon euro



SPORTING LISBON

434 milyon euro



BORUSSIA DORTMUND

438 milyon euro



ATALANTA

449 milyon euro



NAPOLI

496 milyon euro



JUVENTUS

583 milyon euro



ATLETICO MADRID

628 milyon euro



NEWCASTLE UNITED 

659 milyon euro



INTER

707 milyon euro



TOTTENHAM HOTSPUR

891 milyon euro



BAYERN MUNIH

905 milyon euro



PARIS SAINT-GERMAIN

1,07 milyar euro



CHELSEA

1,08 milyar euro



BARCELONA 

1,11 milyar euro



LIVERPOOL

1,12 milyar euro



MANCHESTER CITY

1,23 milyar euro



ARSENAL

1,33 milyar euro



REAL MADRID

1,40 milyar euro

