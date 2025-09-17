Milyar euroluk devler! Şampiyonlar Ligi’nde en değerli takımlar belli oldu
2025/26 sezonu Şampiyonlar Ligi heyecanı başlarken, sahne alacak takımların kadro değerleri de futbolseverlerin gündeminde. Transfermarkt verilerine göre turnuvada 7 kulübün kadro değeri 1 milyar euroyu aşmış durumda.
Transfermarkt verilerine göre en değerli takımlar listesinde İngiltere Premier Lig ekipleri zirvede yer alırken, İspanya ve Fransa’dan da dev kulüpler listeye girmeyi başardı.
GALATASARAY 24. SIRADA
Turnuvadaki Türk temsilcisi Galatasaray’ın kadro değeri 296,73 milyon euro olarak açıklandı. Sarı-kırmızılılar bu rakamla 24. sırada yer alıyor. Galatasaray’ın bu haftaki rakibi Eintracht Frankfurt’un kadro değeri ise 324,90 milyon euro. Alman ekibi, bu değerle Galatasaray’ın bir basamak üzerinde 23. sırada bulunuyor.
İşte takımlar ve kadro değerleri:
KAIRAT ALMATY
13 milyon euro
KARABAĞ
24 milyon euro
PAFOS
25 milyon euro
FK BODO/GLIMT
61 milyon euro
KOPENHAG
75 milyon euro
UNION SAINT - GILLOISE
76 milyon euro
SLAVIA PRAG
103 milyon euro
OLYMPIAKOS
112 milyon euro
CLUB BRUGGE
171 milyon euro
AJAX
188 milyon euro
PSV
250 milyon euro
VILLARREAL
256 milyon euro
GALATASARAY
297 milyon euro
EINTRACHT FRANKFURT
325 milyon euro
MONACO
331 milyon euro
BENFICA
336 milyon euro
ATHLETIC BILBAO
381 milyon euro
BAYER LEVERKUSEN
390 milyon euro
OLYMPIQUE MARSİLYA
394 milyon euro
SPORTING LISBON
434 milyon euro
BORUSSIA DORTMUND
438 milyon euro
ATALANTA
449 milyon euro
NAPOLI
496 milyon euro
JUVENTUS
583 milyon euro
ATLETICO MADRID
628 milyon euro
NEWCASTLE UNITED
659 milyon euro
INTER
707 milyon euro
TOTTENHAM HOTSPUR
891 milyon euro
BAYERN MUNIH
905 milyon euro
PARIS SAINT-GERMAIN
1,07 milyar euro
CHELSEA
1,08 milyar euro
BARCELONA
1,11 milyar euro
LIVERPOOL
1,12 milyar euro
MANCHESTER CITY
1,23 milyar euro
ARSENAL
1,33 milyar euro
REAL MADRID
1,40 milyar euro