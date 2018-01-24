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Mischa Zverev'e 45 bin dolarlık para cezası

Alman tenisçi, Avustralya Açık ilk turunda profesyonelliğe aykırı şekilde mücadeleden çekildiği gerekçesiyle 45 bin dolar para cezasına çarptırıldı

Mischa Zverev'e 45 bin dolarlık para cezası

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ilk tur maçını yarıda bırakan Mischa Zverev'e, 45 bin dolar para cezası verildi.

Grand Slam Yönetimi, Mischa Zverev'in organizasyonun ilk tur maçında çekilmesiyle profesyonelliğe aykırı hareket ettiğini bildirdi. Bu gerekçeyle Rus asıllı Alman tenisçiye 45 bin dolar para cezası verildi.

Kurallar gereği tenisçilerden ilk tur maçlarında, profesyonel standartlarda performans sergilemeleri bekleniyor. Eğer sporcuların sakatlık veya hastalık durumları söz konusu ise bunu turnuva başlamadan önce dile getirmeleri gerekiyor.

Dünya 35 numarası Mischa Zverev ilk turda Güney Koreli Hyeon Chung ile karşılaşmıştı. Rakibi karşısında 6-2 ve 4-1'lik setlerle gerideyken Alman tenisçi, 48. dakikada oyunu bırakmıştı.

Öte yandan, 30 yaşındaki tenisçi, aldığı cezayla ilk turda kazandığı 47 bin 900 dolarlık ödülü neredeyse geri vermiş oldu.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #tenis #para ceza #Mischa Zverev #Avustralya Açık
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