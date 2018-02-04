Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü ile Elazığspor arasında oynanan maç 0-0 berabere sona erdi.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Abdullah Yılmaz, Gökhan Memişoğlu, Murat Şener
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz, Sedat Ağçay (Dk. 85 Kehinde), Arif Morkaya (Dk. 63 Mbamba), Kenan Özer (Dk. 76 Tisdell), Putsila, İlhan Parlak, Umut Nayir
Elazığspor: Soner Şahin, Serkan Kurtuluş (Dk. 46 Orhan Şam), Murat Akça, Sezgin Coşkun, Emre Öztürk, Bjarnason, Kadir Bekmezci, Tom (Dk. 88 Halil İbrahim Pekşen), Tatos, Lamine Diarra (Dk. 63 Mertan Caner Öztürk), Hora
Sarı kartlar: Dk. 21 Emre Öztürk, Dk. 44 Sezgin Coşkun, Dk. 53 Murat Akça (Elazığspor), Dk. 48 Yusuf Abdioğlu, Dk. 52 Arif Morkaya, Dk. 52 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)
MKE Ankaragücü: 0 - Elazığspor: 0
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü ile Elazığspor arasında oynanan maç 0-0 berabere sona erdi.