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MKE Ankaragücü: 4 - Gazişehir Gaziantep: 0

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, Gazişehir Gaziantep'i 4-0 mağlup etti.

MKE Ankaragücü: 4 - Gazişehir Gaziantep: 0

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz, Kenan Özer, Arif Morkaya (Dk. 81 Szukala), Kehinde (Dk. 71 Sedat Ağçay), Mbamba, İlhan Parlak (Dk. 74 Tisdell), Mehmet Umut Nayir

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Yasin Palaz (Dk. 71 Sinan Osmanoğlu), Ahmet Kesim, İsmail Konuk, Mehmet Erdem Uğurlu, Jefferson (Dk. 46 Zec), Tugay Kacar, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 46 Serdar Deliktaş), Gökhan Alsan, Del Valle, Özgür Can Özcan  

Goller: Dk. 20 İsmail Konuk (Kendi kalesine), Dk. 30 İlhan Parlak, Dk. 57 Mehmet Umut Nayir, Dk. 86 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 10 Gökhan Alsan, Dk. 18 Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep), Dk. 31 Kenan Özer, Dk. 50 Yusuf Abdioğlu, Dk. 82 Tisdell (MKE Ankaragücü)


Kaynak: AA
Etiketler; #MKE Ankaragücü #Gazişehir Gaziantep #futbol #spor #sporcu #spor toto
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