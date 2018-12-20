MKE Ankaragücü başkanı Mehmet Yiğiner, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bizzat ilgilenmemesi halinde yapımı süren Eryaman Stadı'nın sezonun ikinci yarısına da yetişmeyeceğini ileri sürdü.

Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin diğer temsilcisi Gençlerbirliği ile maçlarını Ankara dışında oynamak durumunda kaldıklarını hatırlatarak, "Bu ne MKE Ankaragücü'nün ne de Gençlerbirliği'nin arzu ettiği bir olay. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı şehir şehir geziyoruz." dedi.



Beştepe Tesisleri'ndeki sahanın yenilenen zeminini örnek gösteren Yiğiner, "Antrenman sahamızı biz komple kaldırdık. Altının drenajını, kum ve çim serimini yaptık. 27. günde de antrenmanlarımıza başladık. Yemyeşil ve dört dörtlük bir saha oldu. Ne hikmetse 2 ay geçti, Yenikent Stadı'nın zemini düzelmedi." diye konuştu.



Yenikent Stadı'nın kendi kontrollerinde olması halinde 1 ayda maçlara hazır hale getirebileceklerini vurgulayan Yiğiner, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, stadı Osmanlıspor'a tahsis etmiş ve biz müdahalede bulunamıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Müteahhit firma ile belediye arasında ihtilaf var"



Mehmet Yiğiner, yapımı devam eden Eryaman Stadı ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi ve müteahhit firma arasında ihtilaf olduğunu iddia etti.



Eryaman Stadı'nın yapım sürecinde proje değişikliği yapıldığını belirten Yiğiner, "Yeni statla ilgili proje değişikliği yapıldı ve 17 bin kişilik stat 22 bin kişilik oldu. Burada Ankara Büyükşehir Belediyesi ile müteahhit firma arasında ihtilaf var. İddia ediyorum, Gençlik ve Spor Bakanlığı bu işe el atmadığı sürece, biz ligin ikinci yarısında da burada oynamaya başlayamayız." değerlendirmesinde bulundu.



Yaşanan ihtilaftan dolayı stat inşaatının tamamlanamadığını savunan Yiğiner, "İhtilaf giderilsin, 1 haftaya stat hazırlanır. Bununla ilgili Sayın Bakanın kendisi ilgilenmesi lazım. Eğer kendisi ilgilenirse, eksikler tamamlanır, bu iş biter. Bir hafta 10 günde tertemiz olur. Biz de Gençlerbirliği ile birlikte ligin ikinci yarısında burada oynama fırsatı buluruz." şeklinde konuştu.



"Takımımıza, camiamıza en uygun teknik direktör"



Mehmet Yiğiner, yeni göreve başlayan teknik direktör Bayram Bektaş'tan övgüyle bahsetti.



Bektaş'ın tanıdıkları, bildikleri ve yakından takip ettikleri bir teknik direktör olduğunu ifade eden Yiğiner, "Heyecanlı, hırslı ve genç bir arkadaşımız. Kriterlerimize uyuyor. Üç yabancı dil biliyor. Özellikle Fransızcası bizim açımızdan çok önemli. Tercümana gerek kalmadan futbolcularımızla birebir, iyi diyalog kuracağını düşünüyorum. Bana göre şu an alabileceğimiz, takımımıza, camiamıza en uygun teknik direktör." yorumunu yaptı.



Bayram Bektaş'ın işinin zorluğuna dikkati çeken Yiğiner, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok sakatımız var. Ligin en az koşu mesafesine sahip takımıyız. Bu değerlerin negatiften pozitife çıkması, yükselmesi lazım. Bayram hocamızda ve ekibinde potansiyel var. Bu görünüyor. Göztepe ile Kayseri'de karşılaşcağız. Rakibimiz, bir önce çalıştırdığı takım olduğu için hocamızı biraz daha heyecanlandırıyordur. Biz bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Taraftarımız sahip çıksın, başkentin takımını hep birlikte layık olduğu yerlere getirelim. Biz Avrupa kupalarına katılmak, şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Ankara'yı idare eden insanların da bizimle birlikte hayal etmesi lazım."