MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları süren Alihan Kubalas, Thomas Heurtaux, İlhan Parlak, Johannes Hopf ve Korcan Çelikay'ın fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştıkları bildirildi.



Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda oyuncuların, bireysel çalışmaların ardından taktiksel çift kale maç yaptıkları ifade edildi.



Sakatlığı geçen Kubilay Kanatsızkuş'un da takımla birlikte antrenmanda yer aldığı aktarıldı.



Teknik direktör İsmail Kartal, oyunculara 1 gün izin verirken, sarı-lacivertliler 19 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.