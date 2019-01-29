Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün transfer yasağı kalktı.



Kulüpten yapılan açıklamada, transfere engel teşkil eden borçların ödendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:



"Kulübümüz MKE Ankaragücü Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu ikinci devre transfer sürecinde engel teşkil eden borç dosyalarını ödeyerek, transfer önündeki tüm engelleri kaldırmıştır. Yaşanan bu süreç sonrasında gerekli mevkilere transferler yapılacak olup kulübümüzün kadro derinliği arttırılacaktır. MKE Ankaragücümüz, bundan sonra yoluna 'daha güçlü' bir şekilde devam edecektir."





