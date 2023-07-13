MKE Ankaragücü sözleşme uzattı

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, geçen sezon Göztepe kulübünden gelen defans oyuncusu Atakan Çankaya ile sözleşme uzattığını duyurdu.

MKE Ankaragücü sözleşme uzattı
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, futbolcusu Atakan Çankaya'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Atakan Çankaya, 2023-2024 sezonunda da formamızı giymeye devam edecektir." denildi.

Atakan Çankaya, geçen sezon başkent ekibiyle 26 maçta forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Trendyol Süper Lig # spor # futbol # MKE Ankaragücü
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