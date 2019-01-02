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MKE Ankaragücü yönetiminde ayrılık

MKE Ankaragücü'nde yönetici Murat Ağcabağ'ın mazeretsiz üst üste 5 toplantıya katılmadığı için yönetim kurulu üyeliğine son verildiği açıklandı.

MKE Ankaragücü yönetiminde ayrılık

MKE Ankaragücü Kulübü, yönetici Murat Ağcabağ'ın mazeretsiz üst üste 5 toplantıya katılmadığı için yönetim kurulu üyeliğine son verildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübün 2019 yılı ilk yönetim, denetim ve disiplin kurulu toplantısı kulüp başkanı Mehmet Yiğiner başkanlığında gerçekleştirildi.

Geride kalan yılın değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, çağrı yapılmasına rağmen mazeretsiz üst üste 5 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi Murat Ağcabağ'ın, kulüp tüzüğünün 50. maddesi gereğince yönetim kurulu üyeliğine son verildi.

Murat Ağcabağ, yapılacak bir genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #MKE Ankaragücü
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