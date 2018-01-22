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Mkhitaryan Arsenal'de

İngiliz ekibi, Ermeni futbolcu Mkhitaryan'ı kadrosuna kattı

Mkhitaryan Arsenal'de

 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Manchester United'dan Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan'ı renklerine bağladı.

Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla uzun dönemli sözleşme imzalandığı bildirilirken, 3,5 yıldır Arsenal forması giyen Alexis Sanchez'in ise Manchester United'a transfer olduğu kaydedildi. Açıklamada, sözleşmenin detayları hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

Anlaşmadan ötürü çok mutlu olduğunu belirten Mkhitaryan, "Hayallerim gerçek oldu. Her zaman Arsenal'in futbolcusu olmak istemiştim. Şimdi buradayım. Tarih yazmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Mkhitaryan, 2016'da kadrosuna dahil olduğu Manchester United ile 63 maça çıkıp 13 gole imza attı.


Kaynak: AA
Etiketler; #İngiltere Premier Lig #Henrikh Mkhitaryan #futbol #arsenal
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