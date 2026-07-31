Mohamed Salah Trabzonspor'a mı geliyor? Ertuğrul Doğan'dan açıklama geldi
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ismi Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcu Mohamed Salah ile ilgilendiklerine dair çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, son dönemde Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul eden Mohamed Salah ile Trabzonspor'un ilgilendiği yönünde basında ve sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bordo-mavili kulübün başkanı, kamuoyunda hızla yayılan iddiaların ardından sürece dair net bir duruş sergiledi.
"KAÇ KEZ YALANLAMAM GEREKİYOR?"
Gündemi meşgul eden iddialar üzerine Haber61'e açıklama yapan Doğan, kulübün mevcut planlamasında böyle bir transfer çalışmasının bulunmadığını vurguladı. Sosyal medyadaki söylentilere tepki gösteren Doğan, "Bu iddiaları kaç kez yalanlamam gerekiyor, böyle bir gündemimiz yok" dedi.
Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen, geçtiğimiz pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyerek sürecin mali ve stratejik boyutlarını kamuoyuyla paylaşmıştı.
Salah'ın Türkiye'de başka bir kulüple görüşmediğinin altını çizen Özen, siyah-beyazlı yönetimin transfer politikasından taviz vermeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş'ın kendi koşullarında yaptığı teklif ortada. Bu teklife bir yanıt gelirse değerlendirilebilir. Ama Beşiktaş'ın başka bir teklifi olmayacak. Başka bir yerle de görüştüklerini söylemişler, belki oradan sonuç alırlar. Salah'a yaptığımız son teklif, Beşiktaş'ın kulüp kimliğine zarar vermeyen son nokta konumunda."