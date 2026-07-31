Mohamed Salah Trabzonspor'a mı geliyor? Ertuğrul Doğan'dan açıklama geldi

Salah'ın Türkiye'de başka bir kulüple görüşmediğinin altını çizen Özen, siyah-beyazlı yönetimin transfer politikasından taviz vermeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ın kendi koşullarında yaptığı teklif ortada. Bu teklife bir yanıt gelirse değerlendirilebilir. Ama Beşiktaş'ın başka bir teklifi olmayacak. Başka bir yerle de görüştüklerini söylemişler, belki oradan sonuç alırlar. Salah'a yaptığımız son teklif, Beşiktaş'ın kulüp kimliğine zarar vermeyen son nokta konumunda."