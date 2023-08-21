Molde-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 23 Ağustos Çarşamba günü Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda yapacağı play-off turu ilk maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Molde-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek
Molde-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 23 Ağustos Çarşamba günü Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda yapacağı play-off turu ilk maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Molde-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek - Resim : 1

MOLDE-GALATASARAY MAÇINI İNGİLİZ HAKEM ANTHONY TAYLOR YÖNETECEK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Molde Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile Lee Betts üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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