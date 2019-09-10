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Moldova Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman yayınlanacak? Moldova Türkiye maçı canlı yayın bilgileri var mı

A Milliler bugün Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde üç puan için sahaya çıkıyor. Saat 21:45'te Türkiye, deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye Moldova maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman yayınlanacak? Türkiye Moldova maçı canlı yayın bilgileri var mı?

SPOR 10.09.2019, 15:01
Moldova Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman yayınlanacak? Moldova Türkiye maçı canlı yayın bilgileri var mı

A Milli Futbol Takımı hazır. Rakip Moldova. Hedef EURO 2020.

Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. haftasında Moldova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 21:45'te başlayacak. Maç, TRT1'de yayınlanacak.

Milli futbolcular yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman sonrası A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Milli kaleci Mert Günok basın toplantısı düzenledi. Güneş, "En iyisi olabilmek için çalışıyoruz." dedi.

Toplantıda Mert Günok da konuştu, 1-0 kazanılan Andora maçını değerlendirdi.

ulusal.com.tr

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