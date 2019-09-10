Moldova Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman yayınlanacak? Moldova Türkiye maçı canlı yayın bilgileri var mı

A Milli Futbol Takımı hazır. Rakip Moldova. Hedef EURO 2020.

Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. haftasında Moldova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 21:45'te başlayacak. Maç, TRT1'de yayınlanacak.

Milli futbolcular yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman sonrası A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Milli kaleci Mert Günok basın toplantısı düzenledi. Güneş, "En iyisi olabilmek için çalışıyoruz." dedi.

Toplantıda Mert Günok da konuştu, 1-0 kazanılan Andora maçını değerlendirdi.

ulusal.com.tr