Moldova Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman yayınlanacak? Moldova Türkiye maçı canlı yayın bilgileri var mı
A Milliler bugün Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde üç puan için sahaya çıkıyor. Saat 21:45'te Türkiye, deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye Moldova maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman yayınlanacak? Türkiye Moldova maçı canlı yayın bilgileri var mı?
SPOR 10.09.2019, 15:01
A Milli Futbol Takımı hazır. Rakip Moldova. Hedef EURO 2020.
Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. haftasında Moldova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 21:45'te başlayacak. Maç, TRT1'de yayınlanacak.
Milli futbolcular yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman sonrası A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Milli kaleci Mert Günok basın toplantısı düzenledi. Güneş, "En iyisi olabilmek için çalışıyoruz." dedi.
Toplantıda Mert Günok da konuştu, 1-0 kazanılan Andora maçını değerlendirdi.
ulusal.com.tr
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