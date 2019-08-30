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Mönchengladbach ligde ilk yenilgisini aldı

Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, sahasında Leipzig'e 3-1 yenildi

Mönchengladbach ligde ilk yenilgisini aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Borussia Mönchengladbach, sahasında Leipzig'e 3-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, üçüncü hafta mücadelesinde Leipzig'i ağırladı.

Konuk takım, Timo Werner'in 38, 47 ve 90+4. dakikalarda attığı gollerle rakibini 3-1 yendi. Ev sahibi ekibin tek golünü 90. dakikada Breel Embolo kaydetti.

Ligdeki ilk yenilgisini alan Borussia Mönchengladbach 4 puanda kalırken, Leipzig puanını 9'a çıkardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #leipzig #bundesliga #borussia mönchengladbach
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