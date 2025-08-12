Morata’dan Galatasaray’a sert sözler! “Adalet ve profesyonellik değerlerine aykırı”

Galatasaray ile yollarını ayıran İspanyol golcü Álvaro Morata, taraftarlara teşekkür ederken kulüp yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Morata’dan Galatasaray’a sert sözler! “Adalet ve profesyonellik değerlerine aykırı”
Yayınlanma:

Galatasaray ile yollarını ayıran İspanyol golcü Álvaro Morata, taraftarlara teşekkür ederken kulüp yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Morata, verilen sözlerin tutulmadığını ve temel değerlere saygı gösterilmediğini açıkladı.

Morata, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye halkına ve Galatasaray taraftarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bana gösterdiğiniz sevgi, sıcaklık ve destek için size içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri beni hoş karşıladınız ve desteğiniz kariyerim boyunca yaşadığım en olağanüstü şeyler arasında oldu.”

“MAALESEF KULÜPTEKİ TECRÜBEM İÇİN AYNI ŞEYİ SÖYLEYEMİYORUM”

Tecrübeli forvet, kulüpte yaşadığı süreçle ilgili olumsuz değerlendirmelerde bulunarak,

“Maalesef kulüpteki tecrübem için aynı şeyi söyleyemiyorum. Verilen sözün ve temel değerlere saygının sağlanmadığı anlar oldu.” dedi.

Morata, finansal ve sözleşmesel sorunların yaşandığını dile getirerek,

“Verilen taahhütler sonuna kadar yerine getirilmedi, maaşımın bir kısmından ve eserimle kazandığım diğer sözleşme haklarından vazgeçmekten başka çarem kalmadığı noktaya kadar (yayınlanan rakam doğru değildir) Benim için hayatta ve işte asla kırılmaması gereken ilkeler vardır, her insanın haklarına saygı gibi. Kazanılanları tanımamak ve telafi etmemek, benim için kabul edilemez ve inandığım adalet ve profesyonellik değerlerine aykırıdır.” ifadelerini kullandı.

“BU KONULARIN AÇIKÇA KONUŞULMADIĞINI BİLİYORUM”

Deneyimli futbolcu, taraftarlara karşı şeffaf olma ihtiyacı duyduğunu belirterek,

“Bu konuların genellikle açıkça konuşulmadığını biliyorum, ancak hayranlara olanlara gerçek açıklanmasını vermenin doğru olduğunu inanıyorum. Sen ve Şehir-i İstanbul hep kalbimde kalacaksınız, bugün ve gelecekte en iyisini diliyorum.” dedi.

Morata, açıklamasının sonunda teknik ekibe ve kulüp personeline özel teşekkürlerini iletti:

“Teknik direktöre ve muhteşem kadrosuna özel bir teşekkür de gidiyor — Galatasaray tarihini yazmaya devam edeceğinize eminim. Tesislerimizde her zaman güler yüzle karşılayan ve eğitim tesislerinde çalışan herkese yürekten teşekkürler.”

Balıkesir depremini önceden bilen uzman İstanbul’u uyardı: Marmara’da ağır hasar kapıda!Balıkesir depremini önceden bilen uzman İstanbul’u uyardı: Marmara’da ağır hasar kapıda!Yurt
Doğu Perinçek’ten “Trump Yolu” çıkışı: “Eşkiyalık tarihinde bir ilk!”Doğu Perinçek’ten “Trump Yolu” çıkışı: “Eşkiyalık tarihinde bir ilk!”Gündem
Alvaro Morata Galatasaray
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek’ten “Trump Yolu” çıkışı
Balıkesir depremini bilen Perinçek'ten uyarı
Türkiye’ye gelen uluslararası yatırımlar yüzde 27,1 arttı
Ulaşım seferleri aksayacak mı?
Açık büfe ve serpme kahvaltıda devrim
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon
İBB’de yolsuzluk operasyonu
Şamil Tayyar, Mehmet Uçum'u hedef aldı!
Edirne’de büyük orman yangını
Süresiz nafakada devrim gibi adım
Çok Okunanlar
Motorinde indirim! İşte 12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları Motorinde indirim! İşte 12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Edirne ve Çanakkale’de yangın riski büyüyor! Edirne ve Çanakkale’de yangın riski büyüyor!
Altın fiyatları yeniden yükselişte! Altın fiyatları yeniden yükselişte!
AFAD ve Kandilli 12 Ağustos 2025 deprem listesi AFAD ve Kandilli 12 Ağustos 2025 deprem listesi
Yol beyaza büründü: Kar değil, sinek istilası Yol beyaza büründü: Kar değil, sinek istilası