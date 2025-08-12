Morata’dan Galatasaray’a sert sözler! “Adalet ve profesyonellik değerlerine aykırı”

Galatasaray ile yollarını ayıran İspanyol golcü Álvaro Morata, taraftarlara teşekkür ederken kulüp yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Morata, verilen sözlerin tutulmadığını ve temel değerlere saygı gösterilmediğini açıkladı.

Morata, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye halkına ve Galatasaray taraftarına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bana gösterdiğiniz sevgi, sıcaklık ve destek için size içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri beni hoş karşıladınız ve desteğiniz kariyerim boyunca yaşadığım en olağanüstü şeyler arasında oldu.”

“MAALESEF KULÜPTEKİ TECRÜBEM İÇİN AYNI ŞEYİ SÖYLEYEMİYORUM”

Tecrübeli forvet, kulüpte yaşadığı süreçle ilgili olumsuz değerlendirmelerde bulunarak,

“Maalesef kulüpteki tecrübem için aynı şeyi söyleyemiyorum. Verilen sözün ve temel değerlere saygının sağlanmadığı anlar oldu.” dedi.

Morata, finansal ve sözleşmesel sorunların yaşandığını dile getirerek,

“Verilen taahhütler sonuna kadar yerine getirilmedi, maaşımın bir kısmından ve eserimle kazandığım diğer sözleşme haklarından vazgeçmekten başka çarem kalmadığı noktaya kadar (yayınlanan rakam doğru değildir) Benim için hayatta ve işte asla kırılmaması gereken ilkeler vardır, her insanın haklarına saygı gibi. Kazanılanları tanımamak ve telafi etmemek, benim için kabul edilemez ve inandığım adalet ve profesyonellik değerlerine aykırıdır.” ifadelerini kullandı.

“BU KONULARIN AÇIKÇA KONUŞULMADIĞINI BİLİYORUM”

Deneyimli futbolcu, taraftarlara karşı şeffaf olma ihtiyacı duyduğunu belirterek,

“Bu konuların genellikle açıkça konuşulmadığını biliyorum, ancak hayranlara olanlara gerçek açıklanmasını vermenin doğru olduğunu inanıyorum. Sen ve Şehir-i İstanbul hep kalbimde kalacaksınız, bugün ve gelecekte en iyisini diliyorum.” dedi.

Morata, açıklamasının sonunda teknik ekibe ve kulüp personeline özel teşekkürlerini iletti:

“Teknik direktöre ve muhteşem kadrosuna özel bir teşekkür de gidiyor — Galatasaray tarihini yazmaya devam edeceğinize eminim. Tesislerimizde her zaman güler yüzle karşılayan ve eğitim tesislerinde çalışan herkese yürekten teşekkürler.”