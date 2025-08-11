Morata’nın sözleşmesi feshedildi! 5 milyon euro ödenecek

Galatasaray, Alvaro Morata’nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Morata’nın sözleşmesi feshedildi! 5 milyon euro ödenecek
Galatasaray, profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin ve kulübü AC Milan S.p.A. ile yapılan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Yapılan anlaşma kapsamında, AC Milan S.p.A. tarafından şirketimize 5.000.000 EUR tutarında fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcu 651.562 EUR tutarındaki alacaklarından feragat etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri yer aldı.

Alvaro Morata Galatasaray feshedildi
