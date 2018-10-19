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MotoGP heyecanı Japonya'da devam ediyor

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı, Japonya'nın ev sahipliğinde 21 Ekim Pazar günü düzenlenecek.

MotoGP heyecanı Japonya'da devam ediyor

Motegi kentindeki 4,8 kilometrelik Twin Ring Motegi Pisti'nde 24 tur üzerinden gerçekleştirilecek MotoGP yarışları, pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.

Geride kalan 15 ayağın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 271 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 194
3. Valentino Rossi (İtalya): 172
4. Maverick Vinales (İspanya): 146
5. Jorge Lorenzo (İspanya): 130


Kaynak: AA
Etiketler; #MotoGP #motegi #japonya
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