2019 sezonunda düzenlenecek organizasyonlarda, Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Kadir Erbay piste çıkacak.

Motosiklette bu sezon düzenlenecek pist yarışlarında ikisi yeni olmak üzere 5 Türk sporcu yer alacak.

Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Kadir Erbay, bu sezon pistlerde mücadele verecek.

Bu sporcular arasında Kadir Erbay ile Bahattin Sofuoğlu ise Türkiye'nin yeni isimleri konumunda.



Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'da

Avustralya'da 22 Şubat'ta start alacak Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu piste çıkacak.

Milli sporcunun yer alacağı şampiyona, 25 Ekim'de Katar'daki yarışla son bulacak.



Can Öncü, Moto3'de yarışacak

Motosiklette geçen sezonun en başarılı ismi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yoluna devam edecek.

Milli sporcu, 8 Mart'ta Katar'da başlayacak yarışlarda damalı bayrağı görmeye çalışacak. Şampiyona 17 Kasım'da İspanya'da son bulacak.

Deniz Öncü iki kulvarda ter dökecek

Can Öncü'ın ikizi Deniz Öncü ise Dünya Gençler Şampiyonası ve Moto3 Dünya Şampiyonası'nda ter dökecek.

Deniz, ilk olarak 7 Nisan'da İspanya'da başlayacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda start alacak. Sadece 1 ayağı Fransa'da koşulacak yarışın diğer etapları İspanya'da yapılacak. Şampiyona 10 Kasım'da sona erecek.

Milli sporcu ayrıca, 7. aydan itibaren Moto3 Dünya Şampiyonası'nda ikizi Can ile birlikte yarışacak.



Yeni isimler

Bu sezon motosiklette 2 yeni Türk sporcu daha uluslararası organizasyonlarda boy gösterecek.

Şampiyon eski motosikletçi ve Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun kuzeni olan Bahattin Sofuoğlu'nun, yeni sezonda Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışması planlanıyor.

Milli motosikletçi, 5 Nisan'da başlayacak ve 26 Ekim'de Katar'da sona erecek yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek.

Bu sezonun yeni sporcularından Kadir Erbay ise Asya Yetenek Kupası'nda piste çıkacak.

Genç sporcunun yer alacağı Asya Yetenek Kupası, Katar'da 8 Mart'ta start alıp, 3 Kasım'da Malezya'da son bulacak.

Bu arada, 2019 sezonunda gençler ve büyüklerde yaklaşık 30 sporcu (Balkan) Doğu Avrupa Pist, Motokros ve Süpermoto Şampiyonaları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: