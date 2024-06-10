Mourinho eski yıldızını Fenerbahçe'ye getiriyor! Başkan Ali Koç transferde büyük oynayacak

9 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerde eski başkanlardan Aziz Yıldırım ile büyük bir yarışa giren Ali Koç, Ülker Stadı'ndaki kongrede geçerli 26 bin 947 oyun 16 bin 464'ünü alarak 3. kez başkan seçildi. Aziz Yıldırım ise seçimde 10 bin 483 oy aldı.