Mourinho eski yıldızını Fenerbahçe'ye getiriyor! Başkan Ali Koç transferde büyük oynayacak
Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç, Jose Mourinho'nun eline yıldızlarla dolu bir kadrdo vermek için kollarını sıvadı. Transferde hareketli günler yaşayacak olan sarı-lacivertlilerde Mourinho, hücum hattına eski takımında çalıştığı yıldız ismi istedi. İşte transferin detayları...
Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 102 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın 3 puan arkasında 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.
Ligin bitmesinin ardından seçim atmosferine giren sarı-lacivertlilerde ilk iş olarak teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Başkan Ali Koç, seçimden önce kritik bir hamle yaparak dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.
9 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerde eski başkanlardan Aziz Yıldırım ile büyük bir yarışa giren Ali Koç, Ülker Stadı'ndaki kongrede geçerli 26 bin 947 oyun 16 bin 464'ünü alarak 3. kez başkan seçildi. Aziz Yıldırım ise seçimde 10 bin 483 oy aldı.
Ligin bitmesinin ardından teknik direktörünü belirleyen ve başkanlık seçimlerini de geride bırakan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları için planlamalar da yapılmaya başlandı.