Mourinho için geri sayım başladı: Milli takımın başına mı geçiyor?
Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun kariyerindeki bir sonraki durağın milli takım olacağı öne sürüldü.
Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun, 2026 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın ardından Portekiz milli takımının teknik direktörlüğü görevine getirilmesi bekleniyor.
Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), mevcut teknik direktör Roberto Martinez'in sözleşmesi Dünya Kupası'nın sonunda bittiğinde, şu an Benfica'yı çalıştıran Mourinho'yu göreve getirmek için harekete geçecek.
BENFICA'DA AMORIM SESLERİ
Mourinho, Portekiz Ligi'nin dev kulübüyle iki yıllık sözleşme imzaladıktan sonra Eylül ayında Benfica'ya ikinci kez geri döndü. Ancak ESPN, FPF'nin Martinez'in ayrılmasının ardından 63 yaşındaki teknik adamı uluslararası arenada en üst düzey göreve getirmeye çalışacağını iddia ediyor.
Raporda ayrıca, Mourinho'nun Benfica'dan ayrılması durumunda, koltuğu için en olası adayın Ruben Amorim olduğu belirtiliyor.
Yakın zamanda Manchester United'ın teknik direktörlüğünden kovulan Amorim, futbolcu olarak dokuz yıl Benfica'da forma giymiş ve Sporting CP'de birçok kupa kazandıktan sonra ülkesinde hala saygı duyulan bir teknik direktör konumunda bulunuyor.
Mourinho, geçen yılın Ocak ayında, Türkiye'de Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yaparken uluslararası yönetimde yer almak istediğini dile getirmişti.
Corriere Dello Sport gazetesine verdiği röportajda, "Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası'nda yer almak ve kulüplerde birçok kez yaptığım gibi bir ülkeyi bir takım etrafında birleştirmek istiyorum" ifadelerini kullanmış ve eklemişti: "Bunu futbol ve bu sporun temsil ettiği değerler için yapmak istiyorum. İnanılmaz bir deneyim olacak."
Ağustos ayında Brezilya ile ilgili haberlere değinirken önceliğinin kendi ülkesi olduğunu vurgulayan Mourinho, Sporty Net'e şunları söyledi:
"Uluslararası alanda kaderim, Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası'nda oynamak. Brezilya milli takımını çalıştırmayı hiç düşünmedim. İlk deneyimim Portekiz ile olmalı ve sonra insanlar benim bir profesyonel olduğumu ve diğer takımları da çalıştırabileceğimi anlamalı, ama her zaman benimle bir bağı olan takımları. Brezilya, tabii ki, ülkelerimiz arasındaki tarihi ilişkiler nedeniyle, İngiltere, çünkü benim vatanım, İtalya, orada birkaç yıl çalıştım, ama milli takımla ilk deneyimim benim olmalı."
Benfica, Mourinho'yu tekrar kadrosuna kattığından beri karışık bir performans grafiği çizdi. Hem ulusal kupalardan elenen hem de Portekiz Ligi lideri FC Porto'nun 7 puan gerisine düşen takımda, bu durum antrenman sahasında taraftarlarla gergin bir çatışmaya yol açtı.
Ancak Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde bir mucizeye imza attı. Benfica, ligin son haftasında eski kulübü Real Madrid'i 4-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Kaleci Anatoliy Trubin, uzatma dakikalarının sekizinci dakikasında dramatik bir gol atarak takımını bir üst tura taşıdı.