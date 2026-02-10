Mourinho için geri sayım başladı: Milli takımın başına mı geçiyor?

Ağustos ayında Brezilya ile ilgili haberlere değinirken önceliğinin kendi ülkesi olduğunu vurgulayan Mourinho, Sporty Net'e şunları söyledi:

"Uluslararası alanda kaderim, Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası'nda oynamak. Brezilya milli takımını çalıştırmayı hiç düşünmedim. İlk deneyimim Portekiz ile olmalı ve sonra insanlar benim bir profesyonel olduğumu ve diğer takımları da çalıştırabileceğimi anlamalı, ama her zaman benimle bir bağı olan takımları. Brezilya, tabii ki, ülkelerimiz arasındaki tarihi ilişkiler nedeniyle, İngiltere, çünkü benim vatanım, İtalya, orada birkaç yıl çalıştım, ama milli takımla ilk deneyimim benim olmalı."