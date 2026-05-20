Mourinho ilk bombayı patlattı! Fenerbahçe'nin yıldızı Real Madrid yolunda
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken, transfer gündemine çok konuşulacak bir iddia düştü. Sarı-lacivertli ekipten ayrılan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun, İspanyol devi Real Madrid'in başına geçmeye hazırlandığı ve ilk transferini Fenerbahçe'den yapacağı ileri sürüldü.
Fenerbahçe ile sezon başında yolları ayrılan ve ardından Benfica macerasını yaşayan Jose Mourinho, İspanyol devi Real Madrid'in yeni teknik direktörü olmaya hazırlanıyor.
63 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının, eflatun-beyazlıların komutasını devralmadan önce transfer listesinin ilk sırasına sarı-lacivertli ekipten eski öğrencisini yazdığı öğrenildi.
HEDEF: MİLAN SKRİNİAR
Gündeme gelen iddialara göre, Real Madrid'in başına geçmek için gün sayan deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar'ı yeni savunma şefi yapmak istiyor.
Geçmişinde Inter ve Paris Saint-Germain gibi dünya devlerinde forma giyen 31 yaşındaki Slovak stoperin, İspanyol ekibinden resmi bir teklif gelmesi durumunda ayrılık kararı alacağı konuşuluyor. Mourinho'nun, Real Madrid defansının liderliğini tamamen Skriniar'a emanet etmeyi planladığı belirtiliyor.
Inter'de uzun süre kaptanlık yaptıktan sonra en üst seviyede büyük bir tecrübe kazanan deneyimli savunmacı, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'deki en güvendiği isimlerin başında geliyordu.
"MOURİNHO MUHTEŞEM BİR TEKNİK DİREKTÖR"
Başarılı stoper, daha önce tecrübeli çalıştırıcı ile olan bağını şu sözlerle özetlemişti:
"Jose Mourinho muhteşem bir teknik direktör. Onunla her zaman harika bir ilişkimiz oldu."
Transfer kulislerinden sızan bilgilere göre, Real Madrid'in bu operasyonda önü oldukça açık görünüyor. Milan Skriniar için İspanyol kulübünden gelecek resmi bir teklif karşısında, Fenerbahçe yönetiminin bu transfere engel olmayacağı ve kolaylık sağlayacağı ifade ediliyor.