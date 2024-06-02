Mourinho imzayı attı! Görkemli imza töreni
ve Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de... Ülker Stadyumu'nda binlerce taraftar önünde sözleşmeye imza atan Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Portekizli Jose Mourinho için, Ülker Stadı’nda düzenlenecek imza töreni düzenledi. Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho binlerce taraftarın önünde 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
MOURİNHO'NUN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:
- Fenerbahçe ile adımın anıldığı ilk andan beri hissediyorum. Normalde bir teknik adam elde attığı büyük zaferden sonra sevgiyi görür. Ben öncesinden bu sevgiyi hissediyorum. Bu büyük bir sorumluluk ve size söz veriyorum, ben de sizin ailenize bağlı olacağım. Bu forma benim derime işleyecek." "Türk futbolu, Süper Lig için çalışmak ve burayı geliştirmek istedim. Ama en önemlisi ne Türk futbolunu geliştirmek ne de ligi. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe.
TARAFTAR STADA AKIN ETTİ
Jose Mourinho'nun imza törenini kaçırmak istemeyen sarı lacivertliler stadyuma adeta akın etti. On binlerce taraftar Portekizli teknik adamın imza töreni için stada gelirken marşlarla takımlarına destek verdi.