Mourinho imzayı attı! Görkemli imza töreni

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Portekizli Jose Mourinho için, Ülker Stadı’nda düzenlenecek imza töreni düzenledi. Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho binlerce taraftarın önünde 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

- Fenerbahçe ile adımın anıldığı ilk andan beri hissediyorum. Normalde bir teknik adam elde attığı büyük zaferden sonra sevgiyi görür. Ben öncesinden bu sevgiyi hissediyorum. Bu büyük bir sorumluluk ve size söz veriyorum, ben de sizin ailenize bağlı olacağım. Bu forma benim derime işleyecek." "Türk futbolu, Süper Lig için çalışmak ve burayı geliştirmek istedim. Ama en önemlisi ne Türk futbolunu geliştirmek ne de ligi. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe.