Mourinho İngiltere’ye mi dönüyor? Nottingham Forest sürprizi!

Fenerbahçe’nin başında yeni sezona hazırlanan Jose Mourinho’nun, Premier Lig’e geri dönmeye sıcak baktığı ve Nottingham Forest ile adı geçtiği ileri sürüldü. Portekizli teknik adam, "doğru proje" olursa ayrılığa açık sinyaller veriyor.

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun, yeniden İngiltere’ye dönmeye istekli olduğu konuşuluyor. Goal.com'a göre, 62 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, Nottingham Forest’ın başına geçmeye ‘açık’ ve Premier Lig'e geri dönüş fikrine oldukça sıcak bakıyor.

İNGİLTERE’DEKİ BAŞARILARI HALA HAFIZALARDA

Kendini “Özel Biri” olarak tanıtan Jose Mourinho, Premier Lig’de Chelsea ile geçirdiği iki dönemde üç şampiyonluk kazanarak büyük ses getirmişti. Manchester United'da ise Avrupa Ligi ve Lig Kupası’nı kazanarak kupalarına yenilerini ekledi. Ancak Tottenham’daki görevinde beklentilerin altında kalmıştı.

Bu nedenle İngiltere’deki bir geri dönüş, Mourinho'nun kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.

NOTTINGHAM FOREST’TA KRİZ DERİNLEŞİYOR

Forest cephesinde ise teknik direktör Nuno Espirito Santo’nun geleceği belirsiz. Kulüp sahibi Evangelos Marinakis ile yaşadığı anlaşmazlıklar, görevden ayrılabileceği iddialarını güçlendirdi. İngiliz kaynaklar, Mourinho’nun isminin bu süreçte ciddi şekilde gündeme geldiğini aktarıyor.

Forest’ta olası bir ayrılık durumunda, kulübün Mourinho ile temasa geçebileceği ve tecrübeli teknik adamın projeyi beğenmesi halinde Premier Lig'e dönüşünün gerçekleşebileceği belirtiliyor.

