Mourinho yıllar sonra itiraf etti: Saçlarımı beyazlatan o futbolcuydu!

Teknik direktörlük kariyeri başarılarla dolu olan Jose Mourinho, John Obi Mikel’in sunduğu podcast programında geçmişe dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Chelsea ve Real Madrid gibi dünya devlerini çalıştırdığı dönemlerde yaşadığı zorluklara değinen deneyimli çalıştırıcı, sohbet sırasında kendisine yöneltilen "Saçlarının beyazlamasında pay sahibi olan futbolcular kimler?" sorusuna beklenmedik bir yanıt verdi. Mourinho, artık aktif futbol hayatını noktalamış olan eski öğrencisi Lassana Diarra’yı işaret ederek, yaşadığı zorlu süreci esprili bir dille anlattı.

"BU BEYAZ SAÇLARIN HEPSİ ONUN YÜZÜNDEN"

Hem İngiltere'de Chelsea'de hem de İspanya'da Real Madrid'de Lassana Diarra ile çalışma fırsatı bulan Portekizli hoca, grileşen saçlarını göstererek şu ifadeleri kullandı: "Lassana’yı Chelsea’de ve Real Madrid’de çalıştırdım. Bunu görüyor musun? Bu beyaz saçların hepsi Lassana Diarra ve menajeri yüzünden. Hepsi!"

Tecrübeli teknik adam, sadece oyuncudan değil, menajerinin uyguladığı baskıcı politikalardan da dert yandı. Diarra'nın menajerinin tavırlarını "keskin" olarak nitelendiren Mourinho, o dönem maruz kaldığı süreci şu sözlerle detaylandırdı: "Eğer maça başlarsa, 90 dakika oynar ve iyi oynarsa, ertesi gün daha fazla para içeren yeni bir sözleşme isterdi. Eğer oynamaz ve yedek kulübesinde oturursa, ertesi Pazartesi bir toplantı isterdi, çünkü Lassana ayrılmak isterdi."

LONDRA’DA ARADIĞINI BULAMADI, MADRİD’DE ZİRVEYE ÇIKTI

Yetenekli bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen Chelsea günlerinde istikrarı yakalayamayan Fransız futbolcu, Premier Lig’de yalnızca 13 müsabakada şans bulabilmişti. Üstelik bu maçların çoğunda kendi mevkisi yerine sağ bek pozisyonunda görevlendirilmesi, Diarra'nın takımdan ayrılma isteğini körükledi ve yolunu Arsenal'e çevirmesine neden oldu. Ancak Diarra asıl patlamayı Portsmouth formasıyla yaptı ve buradaki üstün performansı ona 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid’in kapılarını açtı.

2009 ile 2012 yılları arasında İspanyol devinin formasını terleten Diarra, burada La Liga, Copa del Rey ve İspanya Süper Kupası zaferleri yaşadı. Kulüp kariyerinde Arsenal, Portsmouth, Real Madrid, Anzhi Makhachkala, Lokomotiv Moskova, Marsilya ve PSG gibi önemli takımlarda top koşturan yıldız isim, Fransa Milli Takımı ile de 34 kez sahaya çıkarak uluslararası arenada boy gösterdi.