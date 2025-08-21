Mourinho’dan Benfica maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu yorumu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Mourinho, “Şu andan itibaren Kocaeli maçını düşüneceğim. Sonra rövanşı düşüneceğim. İki taraf için de zor maçtı. Bir takımın beraberlik istediği belliydi ve onu aldı. Daha fazlasını isteyen taraf ise istediğini alamadı. Özellikle rakip eksik kaldığında oyunun hızını ve dinamiğini değiştirmemiz gerekiyordu ancak bunu başaramadık.” dedi.

Portekizli teknik adam, duran toplarda yapılan hatalara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bugün attığımız üç korner ilk defans oyuncusunu bile geçmedi! Duran toplara çalıştık ama ne kadar uzun olursak olalım, top daha ilk adamı bile geçmezse tehlike yaratamayız!”

“KEREM’İN OYNAMASI SÜRPRİZ OLMADI”

Mourinho, Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica karşısındaki durumuyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

“Görünmeyen faullerle ve hakemin birçok faul çalmasıyla 10 kişi kaldıktan sonra oyunu iyi idare ettiler. Gol atamadık çünkü oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yoktu.

Bence Benfica sportif anlamı düşündü, ekonomik anlamı düşünmedi. Benfica, oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama şu andaki sportif duruma önem verdi. Hoca, oyuncunun oynamasını istedi ve rövanşta da onun oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda çok şüphe duymadılar. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattılar. Benim için Kerem'in oynaması büyük bir sürpriz olmadı.”