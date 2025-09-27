Mourinho’dan Benfica’ya dünyaca ünlü yıldız! İlk transferi ses getirecek

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Portekizli teknik adam, Real Madrid döneminden eski öğrencisi olan Karim Benzema’yı yeniden kadrosunda görmek istiyor.

Marca’da yer alan haberde, Mourinho’nun yıldız futbolcuyu ikna etmek için doğrudan devreye girdiği aktarıldı. Haberde, “Jose Mourinho, eski öğrencisi Benzema’ya transfer için telefon açtı” ifadeleri yer aldı.

BENZEMA AVRUPA’YA GERİ DÖNÜŞÜ DEĞERLENDİRİYOR

Şu anda Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad forması giyen Karim Benzema’nın, Jose Mourinho’dan gelen teklif sonrası Benfica seçeneğini masaya yatırmaya başladığı bildirildi.

Marca’nın haberinde, Benzema’nın asıl planının 2027’ye kadar Al-Ittihad’da forma giymek olduğu ancak sezonun kötü başlamasının oyuncunun kararını etkilediği vurgulandı. Özellikle Al Nassr karşısında alınan mağlubiyetin, Fransız yıldız için soru işaretleri yarattığı ifade edildi.

Tecrübeli forvet, 37 yaşına gelmesine rağmen performansıyla dikkat çekiyor. Al-Ittihad formasıyla bu sezon sahaya çıktığı 3 maçta 3 gol atarak takımına önemli katkı sağladı.