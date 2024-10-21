Mourinho'dan puan kaybıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. İki kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mourinho, Türkçe bilmediğini ancak oynamayan oyuncular hakkında gelen soruları anlamaya başladığını dile getirdi.

"Maçtan önce Tadic oynuyor niye İrfan Can Kahveci oynamıyor?" diye kendisine soru geldiğini aktaran Mourinho, "O sırada 2-1 öndeydik ve rakibimiz baskı kuruyordu. En mantıklı şey ortalar yapmaktı, duran toplar oluyordu, kornerler oluyordu, kenar faulleri oluyordu. Dolayısıyla Jayden gibi hava toplarında önemli bir oyuncunuzu kaybettiğiniz zaman, 1.88 boyunda önemli bir oyuncunuzu kaybettiğiniz zaman, eğer yerine 1.70 boyunda bir oyuncu koyarsanız, o zaman başınız belaya girer. Durum bu şekilde." ifadesini kullandı.

Mourinho, rakiplerle aralarındaki farkın 2 puan daha açıldığını belirterek, "Direkt rakiplerimize mesafemiz 2 puan arttı. Bunun sezon sonunda nasıl etki edeceğini şimdiden bilemem. Çünkü sihirli bir beynim yok. Şunu söyleyebilirim ki Bodrumspor maçında 3 puan almak için savaşacağız. Galibiyete dönmek için savaşacağız. Öngörebileceğim tek şey bu. Dolayısıyla ben bugünkü puan kaybının şimdiye etkisini değerlendirebilirim. Yanılmıyorsam bir maçımız eksik ve 8 puan fark olduğu durum bu bizim için." yorumunu yaptı.

Szymanski ve En-Nesyri'nin net pozisyonlar kaçırdığına işaret eden Mourinho, "Bizim maç içerisinde kolektif olarak en iyi olduğumuz an aslında Szymanski girdiğ pozisyon, o şuttu, neredeyse sağ kenarından gol diye kutluyordum, ama yanıldım. Bakış açımdan dolayı gol gibi geldi bana. En-Nesyri'nin pozisyonunu da neredeyse kutlayacaktım. Harika bir pas, harika bir kontrol, çok güzel bir vole. Orada da topun giriyor olduğunu düşünmüştüm. En iyi periyodumuz aslında 1-1 sonrasındaydı. Daha sonrasında 2-1'i de bulduk ve 3-1'i bulmak için çabaladık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Bence maçın içerisinde dinamiği değiştiren şey, saha içerisinde 1 kişi eksik kaldığımız andı. O sırada aslında birazcık mutsuzdum çünkü oyuncularımın hiçbirinde o vizyonu, o tecrübe, o bilgi yoktu. Maçı durdurmaları gerektiğine dair. Yaklaşık 4 dakika Jayden dışarıdaydı ve 4 dakika boyunca bir kişi eksik oynadık. Orada maçın değişmeye başladığını düşünüyorum. Orada rakibimiz bizim üzerimizde daha fazla baskı kurdu bir kişi eksik olduğumuz için. Bence maçın içindeki kritik an buydu. Onun dışında oyunu kontrol ediyorduk. En-Nesyri oyuna girmişti, Dzeko'dan daha taze şekilde girdi, daha hızlı, arkaya koşuları yapıyordu, harika bir pozisyona girdi ve o gol kaçmamış olsaydı maç biçim için bitebilirdi. Şansız andı bizim için." dedi.

Mourinho, kendisine sürekli oynamayan oyuncular üzerinden soru sorulduğunu dile getirdi. Bu soruları anlamaya başladığını aktaran Mourinho, "Şuna şaşırdım diyebilirim. Neden kaleci İrfan Can Eğribayat oynamıyor? Niye Cenk Tosun oynamıyor? Bu isimleri de saymanızı beklerdim. Çünkü size şöyle söyleyebilirim, benim için Tadic birkaç maçta takımın en iyisi. Sadece önemli goller attığı için değil, aynı zamanda takıma vermiş olduğu denge için, aynı zamanda takımın organize olmasında koyduğu akıl için, pozisyon hatası yapmadığı için, karar verme hatası yapmadığı için. Eğer bana 'onun oynamasını istemiyoruz, başka oyuncunun oynamasını istiyoruz' derseniz, tamam." ifadelerini kullandı.

Oyuncularını kameralar önünde analiz etmek istemediğini dile getiren Mourinho, "Onları savunmam gerekiyor. Burada açıklamam doğru değil. Bu sebepten oynuyor, bu sebepten oynamıyor gibi açıklamalar yapmam doğru değil ama anlıyorum. Sizin kültürünüzün bir parçası bu. Ben de cevap vermeye çalışıyorum ama benim için zor. Oğuz neden oynamadı? İrfan kulübedeydi. Her gün bu tarz sorular soruyorsunuz. Bugün de maçtan önce bana sordular, 'Kostic'i sol bekte bekliyor' taraftarlar diye. Bu sefer Jayden oynadı. Levent niye oynamadı? diye soruluyor. Bunları açıklaması benim için zor. İrfan bugün kulübedeydi, Tadic oynadı ama sürekli bunun için ağlıyorsunuz, 'Neden İrfan oynamıyor' diye... Şimdi de Oğuz'u söylüyorsunuz. Şunu tavsiye edebilirim size. Bunu anlayabilirsiniz. Çok önemli, çok harika bir oyuncu da kritik bir hata yapabiliyor takım için." diye konuştu.

Samsunspor ve teknik direktörü Thomas Reis'i kutlayan Mourinho, "Gerçekten iyi bir takım, organize bir takım, iyi savaşıyorlar. İyi bir taraftarları var. Sahaya bir şeyler atan taraftarları hariç tutuyorum. Zor anlarda takımlarını destekliyorlar. Bugün sonuçta memnun değilim ama buraya gelip, bu maçı oynamış olmaktan dolayı mutluyum. Samandıra'daki herkes, benden başlayıp oyuncularıma kadar herkes gerçekten çok çalışıyor ve buna da devam edeceğiz. Lig sonuna kadar oynadığımız her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyorum. Perşembe günü farklı bir turnuvada bir maçımız var. Bizden farklı seviyede olan özel bir kulübe karşı oynayacağız. İki tane evimizde üst üste maç oynayacağız. Manchester United ve Bodrum maçları var. Taraftarlarımızla birlikte savaşalım, inanmaya devam edelim." dedi.