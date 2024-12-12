Mourinho'nun başı büyük dertte: Fenerbahçe'de sol bek kalmadı!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde sıradaki rakibi Fransız ekibi Lyon olacak. Sarı lacivertlilerde Mourinho bu kritik maça sol beksiz çıkacak.

Ceza sınırındaki isimlerden Mert Müldür dün oynanan maçın ikinci yarısında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve gelecek maçta cezalı duruma düştü.



SOL BEK KALMADI

Diğer sol bekler Levent Mercan ve Kostic, UEFA listesinde olmayışı, Oosterwolde'nin de sezonı kapatması Mourinho'yu sıkıntıya soktu. Mourinho'nun zaman zaman maç içinde sol beke çektiği isimlerden Oğuz Aydın da UEFA listesinde bulunmuyor.

23 Ocak'ta Kadıköy'de Lyon ile oynanacak kritik Avrupa Ligi karşılaşması öncesi Fenerbahçe'de sol bek kalmadı.