Mourinho'nun takıma dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olacak. Portekizli çalıştırıcının ameliyat için yurt dışına çıktığı ve dönüş tarihi belli olduğu öğrenildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mourinho'nun takıma dönüş tarihi belli oldu
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olacak. Portekizli çalıştırıcının ameliyat için yurt dışına çıktığı ve dönüş tarihi belli olduğu öğrenildi.

Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre, Mourinho, yarın safra kesesi operasyonu geçirecek. Başarılı teknik direktör, 27 Aralık’ta gerçekleştirilecek ilk antrenmanda takımının başında yer alacak.

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