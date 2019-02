Malatya'da, muay thai, boks ve kick boks branşlarında mücadele eden 17 yaşındaki Gül Yücel, 5 yıllık spor hayatında ikisi altın olmak üzere 23 madalya kazandı

Ortaokulda okurken kuzeniyle bireysel spor yapmaya başlayan ve muay thai, boks ve kick boksa yönelen Gül Yücel, kısa sürede bu branşlarda önemli aşama kaydetti.



Antrenmanlarını aralıksız sürdüren ve başarılı olmak için yoğun çaba sarf eden Yücel, 12 yaşında başladığı spor hayatında önemli derecelere imza attı.



Lise son sınıf öğrencisi Yücel, 5 yıllık spor hayatı boyunca muay thai, boks ve kick boks branşlarında katıldığı müsabakalarda ikisi altın olmak üzere 23 madalya kazandı.



Son olarak Antalya'da 18-23 Şubat tarihlerinde düzenlenen Büyükler ve Gençler Muay Thai Türkiye Şampiyonası 45 kiloda altın madalya kazanan Yücel, dereceleriyle hem antrenörünü hem de ailesini gururlandırdı.



Yücel, uluslararası müsabakalarda derece almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



'ÇALIŞARAK, HER ŞEYİ BAŞARABİLİRİZ'



Gül Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden bu yana sporu çok sevdiğini söyledi.



Antrenmanlarını hiç aksatmadığını dile getiren Yücel, başarılı olabilmek için düzenli idmanın çok önemli olduğunu ifade etti.



Yücel, 12 yaşında başladığı spor hayatını başarıyla sürdürdüğünü belirterek, "Her yıl girdiğim müsabakalarda madalya kazandım. Her gün iki buçuk saat çalışıyorum. Bazen çift antrenman yapıyorum. Sıkı çalışmaz ve antrenmanda zorluk çekmezsem, başarı elde etmem çok zor. Çalışarak, her şeyi başarabiliriz, antrenmanlarda bunu öğrendim." diye konuştu.



'BUGÜNE KADAR 23 MADALYA KAZANDIM'



Antalya'da gerçekleştirilen ve altın madalya kazandığı Büyükler ve Gençler Muay Thai Türkiye Şampiyonası'na çok iyi hazırlandığını anlatan Yücel, şöyle devam etti:



"Zor bir müsabakaydı, hocamın ve arkadaşlarımın desteğiyle antrenmanlarımı aksatmadan çalışarak, bu seviyelere geldim. Bugüne kadar 23 madalya kazandım, mutluyum. Daha önce 2015 yılında ise Isparta'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştım."



'DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM'



Yücel, uluslararası müsabakalara katılabilmek için yoğun antrenman periyoduna girdiğini bildirerek, "Önümüzdeki dünya şampiyonası için milli takım seçmeleri var. İnşallah orada da birinci olarak dünya şampiyonası için Tayland'a gideceğim. Allah nasip ederse çok çalışarak, dünya şampiyonu olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Lise son sınıfta okuduğunu, sporun yanı sıra derslerini de aksatmadığını anlatan Yücel, ilerleyen süreçte şampiyonlukların yanı sıra başarılı bir antrenör olmayı da hedeflediğini kaydetti.



ERTAŞ: SPORU ÇOK SEVİYOR



Yücel'in antrenörü Nurullah Ertaş ise yaklaşık 40 yıldır bireysel sporların içerisinde olduğunu vurgulayarak, sporcusu Gül Yücel'in gelecek vadettiğini söyledi.



Sporcusunun Antalya'daki Büyükler ve Gençler Muay Thai Türkiye Şampiyonası 45 kiloda güçlü rakiplerini geride bırakarak, Türkiye şampiyonu olmasının kendisini gururlandırdığını aktaran Ertaş, "Gül, her gün antrenmana geliyor, bazı günlerde ise çift idman yapıyor. Sporu çok seviyor. İnternette de muay thai, boks ve kick boksun kurallarını inceliyor. Başarılarının devamını diliyorum." şeklinde konuştu.