Muğlalı milli sporcu Evren Arslan dünya şampiyonu oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi, Muaythai Open World Master Game organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Türkiye ve Muğla adına şampiyonada mücadele eden milli sporcu Evren Arslan, final gününde gösterdiği performansla birincilik kürsüsüne çıktı.

RAKİBİNİ MAĞLUP EDEREK ZİRVEYE ÇIKTI

Organizasyonun final müsabakasında zorlu rakibiyle karşılaşan Arslan, üstün bir mücadele sergileyerek rakibini mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle birlikte "Dünya Şampiyonu" unvanını kazanan milli sporcu, uluslararası arenada elde ettiği dereceyle önemli bir başarıya imza attı. Arslan'ın sergilediği azim, disiplin ve mücadele ruhu, genç sporcular için de örnek teşkil etti.

Evren Arslan'ın şampiyonluğu sonrası Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bir açıklama yayınladı. Sporcunun başarısının gurur kaynağı olduğu belirtilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası arenada elde ettiği bu büyük başarıyla hem Türkiye’mizin hem de Muğla’mızın gururu olan milli sporcumuzu yürekten tebrik ediyoruz."